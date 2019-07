Um seine Mitarbeiter auf andere Positionen im Unternehmen vorzubereiten, nimmt der Technologieriese Amazon viel Geld in die Hand.? Umschulung von 100.000 US-Mitarbeitern soll bis zum Jahr 2025 erfolgen? Neue Jobs in stärker nachgefragten Bereichen? 7.000-US-Dollar-Investment in jeden betroffenen Mitarbeiter? Ausbau der Mitarbeiterzahl auch in DeutschlandMehr als 700 Millionen Dollar für mehr QualifikationWie das Unternehmen mitteilte, sollen bis zum Jahr 2025 100.000 US-amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...