Transaktion vereint zwei der innovativsten Firmen für angebundenes Kochen und Küchengeräte



Sydney (ots/PRNewswire) - Die Breville Group, weltweit tätiger Hersteller von Küchengeräten, hat heute den Erwerb von ChefSteps bekannt gegeben, eines Unternehmens für Kulinarik und Technik mit Sitz in Seattle. Dieser Erwerb vereint zwei Firmen mit der übereinstimmenden Zielsetzung, heimischem Kochen zu perfekten Ergebnissen zu verhelfen, und bietet eine unvergleichliche Gelegenheit zu weiteren Investitionen in Wachstum, originale Inhalte und Innovation zum Nutzen der Kunden, Einzelhändler und Community von ChefSteps.



ChefSteps wurde 2012 gegründet und ist mit seiner Website ChefSteps.com dazu da, Kreativität zu inspirieren und Experimente in der Küche zu fördern. Dies geschieht durch interaktive Inhalte, Techniken, Werkzeuge und Quellen hoher Qualität. 2015 kündigte das Unternehmen mit Joule seine Expansion in den Bereich intelligenter Küchengeräte an. Es handelt sich um den kleinsten und leistungsfähigsten Tauchrührer für das Vakuumgaren der Welt, der über eine Smartphone-App gesteuert wird. Er verfügt über Rezepte, Tipps und bahnbrechende Funktionen wie Visual Doneness, präzise Steuerung des Vakuumgarens und eine Sammlung zuverlässiger Rezepte des Teams von ChefSteps.



Der Erwerb von ChefSteps durch Breville bedeutet den Ausbau der langfristigen Kapazitäten für Forschung und Entwicklung, welche Joule auf den Markt gebracht haben. Er ermöglicht fortgesetzte und nachhaltige Konzentration auf Innovation und steigert den weltweiten wirtschaftlichen Umfang zur weiteren Maximierung des Wertes der Inhaltsplattform und des Portfolios der schnell wachsenden, angebundenen Joule-Produkte. Zudem bietet er eine organische und auf die Kunden konzentrierte Erweiterung der Profi-Produktpalette für das Vakuumgaren von Breville nach dem Erwerb des Bereichs Culinary von PolyScience im Jahr 2014. PolyScience Culinary ist führend im Bereich Vakuumgaren für Profiköche, unter denen man mit Tauchrührern und Steuerung der Temperatur höchstes Ansehen genießt.



Jim Clayton, der CEO von Breville, sagte dazu: "ChefSteps hat in den Bereichen Inhalte und angebundene Hardware fantastische Innovationen eingebracht. Wir sind erfreut über die Größenordnung, die wir durch Kombination ihrer Inhalte und ihres geistigen Eigentums mit unseren vorhandenen und künftigen Verbraucherprodukten erreichen können. Wir freuen uns zudem auf die Zusammenarbeit mit der und Zuarbeit für die höchst aktive und begeisterte Community, die ChefSteps um seine Produkte und Inhalte herum geschaffen hat. Ich bin von der Gelegenheit, diese außerordentliche Kombination zu nutzen und unser gemeinsames Ziel zu verfolgen, sehr angetan."



Chris Young, einer der Gründer und CEO von ChefSteps, setzte hinzu: "Unser Ziel bei ChefSteps war von Beginn an, Menschen dabei zu helfen, intelligenter zu kochen. Wir haben unser Engagement für die Innovation nie aufgegeben und damit sehr viel erreicht. Teil der Breville Group zu werden, ist ein fantastisches neues Kapitel und eröffnet ChefSteps signifikante Gelegenheiten, sein volles Potenzial weltweit umzusetzen."



ChefSteps wird in die Breville Group integriert, behält aber seine Niederlassung in Seattle.



Der Bereich ChefSteps wird als Teil des Segmentes Breville Global geführt. Es wird nicht damit gerechnet, dass er wesentliche Auswirkungen auf die geschäftliche Tätigkeit der Group hat.



Informationen zur Breville Group



Breville ist im Lauf von mehr als 80 Jahren zu einer wichtigen weltweiten Marke herangewachsen und liefert Küchenprodukte in mehr als 70 Länder der Welt. Das Unternehmen agiert in Europa unter der Marke Sage und im Rest der Welt unter der Marke Breville. Breville verbessert das Leben seiner Kunden durch brillante Innovation und ausgefeiltes Design, das auf umfassender Kenntnis des Marktes beruht. Aufgaben in der häuslichen Küche sind einfach oder einfacher als gedacht zu erledigen und führen damit zu dem Ergebnis: Master Every Moment.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/947923/Breville_Group_Logo.jpg



