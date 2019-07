Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BURDA - Der Umsatz der Ärzteplattform Jameda legt jährlich um gut ein Drittel zu. Damit das so bleibt, rüstet Eigentümer Burda auf. "Jameda ist eines unserer großen strategischen Wachstumsfelder und gleichzeitig ein Schwerpunkt der Investitionen innerhalb des deutschen Digitalgeschäfts", sagte Vorstand Stefan Winners dem Handelsblatt. Der Medienkonzern will mehr als 20 Millionen Euro in das aufstrebende Onlineportal stecken. Jameda soll in Deutschland zum wichtigsten Bindeglied zwischen Ärzten und Patienten werden. Auf der Plattform können sich die Leute über Praxen informieren, Termine online vereinbaren und sich per Video mit den Medizinern unterhalten. Die Burda-Tochter verdient ihr Geld mit Ärzten, die für Einträge auf der Homepage von Jameda bezahlen. Zudem bietet sie Software an. Noch scheuen sich aber viele Ärzte, ihr Geschäft zu vernetzen. "Die Gesundheitsbranche hinkt allen anderen Industrien in der Digitalisierung hinterher. Für uns ist das eine riesige Chance", so Jameda-Chef Florian Weiß. (Handelsblatt S. 27)

ROLAND BERGER - Die Beratungsgesellschaft Roland Berger habe nach prozentual zweistelligen Wachstumsraten 2016/17 zuletzt ein Rekordjahr absolviert. Das Unternehmen erwartet, dass die Gruppe "auch künftig stärker wachsen wird als der Markt für Strategieberatung". Es traut dem Markt ein Plus von 5 bis 6 Prozent zu, wobei sein Haus etwas stärker auf 640 bis 650 Millionen Euro zulegen will. Seit 2016 kam Berger nach eigenen Angaben im Schnitt um jährlich 11 Prozent auf fast 600 Millionen Euro voran. Das Tief lag 2014 bei 467 Millionen Euro. (Börsen-Zeitung S. 9)

FACEBOOK - David Marcus, Chef der Digitalwährung Libra von Facebook, gibt vor US-Senatoren Details zu Libra bekannt. Er versichert, dass die Kryptowährung alle gängigen Vorschriften rund um Ante-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierung einhalten werde. Dennoch formiert sich Widerstand. (Handelsblatt S. 37/FAZ S. 23/Börsen-Zeitung S. 4)

