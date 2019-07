Die CE-gekennzeichnete Bi-Flow-Kanüle ist die einzige Kanüle zur Vorbeugung von Beinischämie bei Herzoperationen, die eine Kanülierung der Oberschenkelarterie erfordern

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), ein marktführendes Medizintechnikunternehmen, hat heute seine innovative arterielle femorale Kanüle Bi-Flow vorgestellt, die der Ischämie an Gliedmaßen während einer Herzoperation vorbeugen soll.

LivaNova Bi-Flow erhielt Anfang des Jahres das CE-Zeichen und ist die einzige bidirektionale Arterienkanüle, die entwickelt wurde, um Beinischämie bei Herzoperationen, die eine Kanülierung der Oberschenkelarterie erfordern, zu verhindern. In einer klinischen Studie konnte Bi-Flow leicht und unkompliziert eingesetzt und entfernt werden und bot nachweislich eine gleichzeitige systemische und distale Perfusion der Extremität auf sichere und reproduzierbare Weise.1

Die Beinischämie wird durch eine Beeinträchtigung der Durchblutung der unteren Extremitäten verursacht und kann bis zu 11% der Patienten betreffen, die sich komplexen Herzoperationen unterziehen.2 Die Folgen können eine höhere Mortalität, eine höhere Morbidität und längere Krankenhausaufenthalte sein.3

Der erste Eingriff in Europa mit einer Bi-Flow-Kanüle wurde von Dr. Patrick Perier, FACS, am Herz-Kreislauf-Zentrum Bad Neustadt, Deutschland, durchgeführt. "Ich glaube fest daran, dass Bi-Flow das Potenzial hat, der neue Standard in der Versorgung zu werden, um Ischämie der Extremitäten und ihre verheerenden Auswirkungen in komplexen Fällen zu verhindern, in denen eine Oberschenkelkanülierung erforderlich ist", sagte Dr. Perier. "Wo andere Ansätze nur als Notlösung dienen, sorgt Bi-Flow für die Beindurchblutung und ermöglicht es uns durch seine einzigartigen Eigenschaften, das Bein auf sichere, einfache und reproduzierbare Weise zu schützen und die Ergebnisse für den Patienten weiter zu verbessern."

Das innovative, patentierte und prämierte Design der bidirektionalen Kanüle beinhaltet einen einzigartigen Schulter- und Downstream-Perfusionskanal, der einen kontinuierlichen und verlässlichen Blutfluss über die Femoralarterie ermöglicht. Gleichzeitig sorgt ein offenes Spitzendesign für eine ausreichende systemische Durchblutung des gesamten Körpers.

"Die Ischämie der Gliedmaßen ist eine oft unterschätzte potenzielle Nebenwirkung der Kanülierung der Oberschenkelarterie, die dramatische Folgen haben kann", sagt Alistair Simpson, LivaNova General Manager für Herzchirurgie. "Wir sind stolz darauf, diese innovative Kanüle auf den Markt zu bringen, die eine sichere und einfache Möglichkeit bietet, Komplikationen für unsere Patienten zu vermeiden, insbesondere bei minimal-invasiven, Wiederherstellungs- und anderen komplexen Herzoperationen."

Bi-Flow ist jetzt in Europa, Kanada und anderen ausgewählten Ländern in einer Größe (19 fr) erhältlich und befindet sich derzeit in der Voranmeldung (Pre-market Notification) für die USA. Die Produktlinie wird im nächsten Jahr um weitere Größen und eine für extrakorporale Lebenserhaltung validierte Version erweitert, um langfristige Maßnahmen zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur bidirektionalen Kanüle Bi-Flow finden Sie unter www.bi-flow.livanova.com.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Für den professionellen Einsatz. Bitte kontaktieren Sie LivaNova über die Website des Unternehmens, um eine Gebrauchsanweisung mit vollständigen Verschreibungsinformationen zu erhalten, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen. Nicht in allen Regionen zugelassen. Beachten Sie Ihre Beschriftung.

Über LivaNova

LivaNova PLC ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen, das auf fast fünfzigjährige Erfahrungen zurückblicken kann und sich unermüdlich für die Verbesserung des Lebens von Patienten auf der ganzen Welt einsetzt. Die fortschrittlichen Technologien und bahnbrechenden Behandlungen, für die LivaNova bekannt ist, stellen bedeutsame Lösungen für Patienten, medizinische Fachkräfte und Gesundheitssysteme dar. LivaNova hat seinen Hauptsitz in London und ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 4.000 Mitarbeiter. LivaNova ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Herz-Kreislauf- und Neuromodulation mit operativen Zentralen in Mirandola (Italien) bzw. Houston (USA).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.livanova.com.

