Die einen bügeln Socken und Unterhosen, die anderen sehen Bügeleisen-Verweigerung als Ausdruck von jugendlicher Unbekümmertheit im Büro. Was also gilt heute als spießig, was wirkt verlottert?

Ist es heute noch nötig, dass wir unsere Klamotten bügeln, bevor wir uns für die Arbeit schick machen? Oder längst nicht mehr? Es kann ja alles so schnell umschlagen im Leben: Da kauft man sich Anfang der Zehnerjahre einen Fernseher mit geschwungenem Bildschirm als Blickfang fürs Wohnzimmer und muss sich dann jahrelang für das Gaga-Gimmick entschuldigen.

Da hat man gerade allen in der Kantine von seiner nagelneuen Laktose-Intoleranz erzählt, prompt stellt sich raus: Die viel cooleren Gründe dafür, keine Kuhmilch zu trinken, sind Prostata-Krebs, Klima und das Tierwohl. Verdammt!

Da haben Sie sich gerade und nach Jahren den Rat Ihres Schatzes zu Herzen genommen: "Hör endlich auf, mit weißen Socken in Adiletten zum Bäcker zu latschen", da kommen die Pariser Vorstadtkids genau damit um die Ecke. Und Sie haben sich gerade Crocs gekauft, die längst schon wieder out sind. Dafür sind die Birkenstock von damals wieder geil. Ist aber auch nichts richtig Neues mehr. Darf man die denn mit Socken tragen? Es ist ein Elend!

Da wäre es viel einfacher, man würde sich von Trends gedanklich losmachen und selber entscheiden. Oft muss man seine Extravaganz aber gut erklären, sonst blamiert man sich: "Ich faxe es lieber" geht nicht. Es braucht noch ein "weil ich dann auch mal etwas handschriftlich ergänzen kann. Das ist persönlicher."

"Ich gehe mittags gerne zu Vapiano", damit isolieren Sie sich in großen Teilen unserer Gesellschaft. "…,weil mich die knautschige Pasta so an die Campingurlaube in meiner Kindheit erinnert." Okay, so gesehen… . "Ich brauche kein Netflix." Hä? "Ich habe seit meiner Arbeit als Büroleiter in Seattle einen Account bei HBO." Ah, ok, ergibt Sinn!

Was also ist in Gottes Namen mit dem Bügeln? Sollen wir noch? Oder machen wir uns lächerlich, wenn wir zugeben, für so etwas noch Zeit zu verplempern?

Sollten Sie morgen für einen Dax-Konzern als neu gewählter Vorstandschef Ihre Antrittsrede halten, sind perfekt geplättete Klamotten wohl das Stilmittel

