Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Chiphersteller habe mit den Resultaten die durchschnittlichen Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da Dialog immer noch den iPhone-Hersteller Apple beliefere, seien die Zahlen das seit einiger Zeit erste positive Signal für die Smartphone-Branche. Nachdem es zuletzt bereits positive Daten vom PC-Markt gegeben habe, schätze er die Nachfrage nach Speicherchips nun etwas optimistischer ein./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 20:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 20:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-17/07:30

ISIN: GB0059822006