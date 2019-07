Cannabisaktien sind wieder heiß. Nach dem Absturz in der zweiten Jahreshälfte 2018 bei den meisten Cannabisbaktien ging das Pendel in der ersten Jahreshälfte 2019 in die entgegengesetzte Richtung. Die großen kanadischen Cannabiszüchter waren jedoch nicht die größten Gewinner. Welche Cannabisaktien lieferten die beeindruckendsten Zuwächse seit Jahresbeginn? Hier sind die fünf besten Cannabisaktien des Jahres 2019 - welche davon werden weiter wachsen können? 5. Scotts Miracle-Gro Im Jahr 2018 stürzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...