Und wieder einmal präsentierte die US-Investmentbank Goldman Sachs Umsatz und Gewinn weit über den Erwartungen der Analysten. Das wirkte bullisch und so sollte es auch wirken. Aber in Wahrheit ist das eine Mogelpackung. Die überzeugte zwar am Dienstag immerhin so viele Anleger, dass die Aktie ein Plus von 1,86 Prozent schaffte.

