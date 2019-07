The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB7Y10 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UVC2 DEKA USD FESTZINS 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB33E8 LB.HESS.THR.CARRARA07D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33F5 LB.HESS.THR.CARRARA07E/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33H1 LB.HESS.THR.CARRARA07G/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33J7 LB.HESS.THR.CARRARA07H/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33K5 LB.HESS.THR.CARRARA07I/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33L3 LB.HESS.THR.CARRARA07J/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34M9 LB.HESS.THR.CA.TIL.07D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34N7 LB.HESS.THR.CA.TIL.19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33M1 LB.HESS.THR.CARRARA07K/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33P4 LB.HESS.THR.CARRARA07M/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33Q2 LB.HESS.THR.IS.07A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33R0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB33S8 LB.HESS.THR.CARRARA07N/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3K57 UC-HVB CRLNFI 23 APC BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB2658 NORDLB 3 PH.BD. 11/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US064159QD10 BK NOVA SCOT 19/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US24422EUY30 JOHN DEERE C 19/29 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US49271VAD29 KEURIG DR P. 19/48 BD01 BON USD N

CA XFRA USU86040AA77 SCRIPPS E.W. 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS2027394233 KONDOR FINAN 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2030530450 JEFFER.GROUP 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA 4MM XFRA CA59410P1045 MICHELIN MNG CORP. EQ00 EQU EUR N