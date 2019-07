The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000IFXHM5 INTL FIN. CORP. 14-19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB33A9 BAY.LDSBK.IS. 16/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4336 BAY.LDSBK.IS. 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7D9 DZ BANK IS.A647 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PTE5 DEKABANK DGZ IHS.6094 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0916 LB.HESS.THR. IHS 15/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3DM8 LB.HESS.THR.CARRARA07S/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4AA7 LB.HESS.THR.CARRARA10P/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4WF7 HCOB FZ 1 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB33K8 BAY.LDSBK.IS. 16/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5481 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5499 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBA6 DZ BANK IS.A776 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBB4 DZ BANK IS.A777 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D719 DEKA IHS SERIE 7384 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3DR7 LB.HESS.THR.CARRARA07U/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29874QCW24 EUR. BK REC.DEV.16/19 MTN BD01 BON USD N

CA MV9D XFRA XS0699618863 AMERICA MOVIL 11/19 BD01 BON EUR N

CA KW6C XFRA XS1087815483 KRED.F.WIED.14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA 0L0A XFRA XS1860570404 CEVA LG.FIN. 18/25 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BDV0F150 TREASURY STK 2019 BD02 BON GBP N

CA XFRA US748149AL50 QUEBEC PROV.16/19 MTN FLR BD02 BON USD N

CA RWFF XFRA XS0412842857 INNOGY FINANCE 09/21 MTN BD02 BON EUR N

CA VWYK XFRA XS1017618783 VOLKSW.FIN.SERV 14/19 MTN BD02 BON GBP N