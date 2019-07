FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.07.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P5TA XFRA ID1000103203 PELAYARAN TEMPURAN RP 125

0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10