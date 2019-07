flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI (West Texas Intermediate) im September-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX reagierte einmal mehr auf die geopolitischen Ereignisse - dieses Mal jedoch mit Kursverlusten. US-Außenminister Mike Pompeo schoss mit seinen Äußerungen in Bezug auf eine Bereitschaft des Iran sich mit den USA an den Verhandlungstisch zu setzen, den Ölpreis ab. Die "geopolitische" Risikoprämie auf das schwarze Öl verpuffte damit etwas.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 02. Juli 2019 bei 56,18 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 11. Juli 2019 bei 60,93 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 59,12/59,81 und 60,93 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 62,05/62,74 und 63,96 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 57,30 und 56,18 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 55,06/54,37 und 53,25 US-Dollar in Betracht.

