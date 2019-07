FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem steigenden DAX rechnen Händler am Mittwoch. Die fünf von Dow Jones Newswires befragten Marktteilnehmer erwarten im Schnitt einen DAX-Stand von 12.459 Punkten zum Xetra-Schluss. Das entspräche einem Anstieg des DAX zum vorherigen Handelstag von plus 0,2 Prozent. Dabei gehen vier Marktteilnehmer von steigenden und ein Händler geht von fallenden Kursen aus. Die Spanne der Prognosen reicht von 12.380 bis 12.500 Punkte. Zuletzt hatte der DAX mit 12.431 Punkte geschlossen. Seit Jahresbeginn liegt er mit 17,7 Prozent im Plus. Dabei bewegte sich der Index zwischen 10.386,97 (2. Januar) und 12.656,05 Punkten (4. Juli).

July 17, 2019 02:13 ET (06:13 GMT)

