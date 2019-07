FRANKFURT (Dow Jones)--Der niederländische Halbleiteranlagenhersteller ASML wies im zweiten Quartal eine besser als erwartete Gewinnmarge aus und hält an seinen Erwartungen für das laufende Jahr fest. "Unser Umsatz im zweiten Quartal entsprach den Schätzungen, und die Bruttomarge fiel besser als erwartet aus, getragen durch verbesserte EUV-Fertigungsergebnisse und höhere Umsätze im Upgrade-Geschäft", sagte CEO Peter Wennink.

ASML, dessen Maschinen von den großen Chipherstellern eingesetzt werden, berichtete eine Bruttogewinnmarge im zweiten Quartal von 43,6 Prozent nach 41,6 Prozent in den ersten drei Monaten 2019. Der Umsatz legte auf 2,57 von 2,23 Milliarden Euro im ersten Quartal zu. Im Vorjahresquartal berichtete ASML einen Umsatz von 2,74 Milliarden Euro. Im Frühjahr stellten die Niederländer für das zweite Quartal eine Bruttomarge zwischen 41 und 42 Prozent bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro für das Zweitquartal in Aussicht.

Im Berichtszeitraum sank der Nettogewinn um 18 Prozent auf 476 Millionen Euro von 584 Millionen Euro im Vorjahresquartal und fiel damit besser aus als am Markt erwartet wurde. Analysten hatten einen Rückgang beim Nettoergebnis auf 395,4 Millionen Euro geschätzt. Die weltweite Halbleiterindustrie kämpft seit einiger Zeit mit einer sich abschwächenden Nachfrage. Das liegt teilweise an den schleppenderen Smartphone-Verkäufen. Im ersten Quartal 2019 lag der Nettogewinn von ASML bei 355 Millionen Euro.

Im laufenden Quartal erwartet ASML einen Nettoumsatz von 3,0 Milliarden Euro und eine Bruttomarge zwischen 43 und 44 Prozent. Die Analysten im Factset-Konsens sehen beim Umsatz 3,23 Milliarden Euro. Für den Rest des Jahres erwartet ASML, dass die erhöhte Nachfrage im Bereich Logik die niedrigere Nachfrage nach Speicherchips ausgleichen wird. Dies werde durch beschleunigte Investitionen in 7-Nanometer-Nodes unterstützt, sagte Wennink weiter und fügte an: "Unsere Umsatzschätzung für das Gesamtjahr bleibt unverändert und wir sehen 2019 weiterhin als Wachstumsjahr", so Wennink.

