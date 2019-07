eBay (WKN:916529) wird die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 heute, am 17. Juli, bekannt geben. Die Aktien des Online-Marktplatzes sind zum jetzigen Zeitpunkt um fast 40 % gestiegen, was zuletzt am unerwartet guten Bericht zum ersten Quartal von Ende April lag. Das heißt nicht, dass eBay jetzt vollkommene Irrsinnszahlen erwarten lässt: Der Umsatz stieg im ersten Quartal moderat um 2,4 % und währungsbereinigt um 4 % auf rund 2,64 Milliarden USD, während das bereinigte (Non-GAAP-)Ergebnis um beeindruckende ...

