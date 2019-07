IRW-PRESS: 21C Metals Inc.: 21C baut Palladiumprojekt weiter aus

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 17. Juli 2019. 21C Metals Inc. (21C Metals oder das Unternehmen) (CSE: BULL) (FRA: DCR1) (OTCQB: DCNNF) freut sich, die Akquisition eines bedeutenden Palladiumprojekts in Ontario bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet Agnew Lake wurde nach Gesprächen mit den Beratern des Unternehmens und einer Prüfung der geologischen Datenbank der Regierung von Ontario erworben. Das Konzessionsgebiet Agnew Lake befindet sich 80 Kilometer westlich von Sudbury (Ontario), dem Standort der kanadischen Bergbau- und Schmelzbetriebe für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente (PGE) von Glencore und Vale.

Das Konzessionsgebiet Agnew Lake besteht aus mehr als 260 Konzessionen mit einer Grundfläche von etwa 6.000 Hektar und ist Teil des größeren mafischen-ultramafischen Komplexes East Bull Lake-Agnew Lake. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es sich mit dieser Akquisition als eines der größeren nicht produzierenden Palladiumexplorationsunternehmen in Nordamerika positionieren wird.

Die Magmen bei Agnew Lake weisen wichtige Elementzusammensetzungen auf, die den für die mafischen Abschnitte der Stillwater- und Bushveld-Komplexe vorgeschlagenen Modelle für die Ausgangsflüssigkeiten sehr ähnlich sind. Die Intrusion Agnew und die Intrusion East Bull Lake gelten auch als höffig für eine bedeutende PGE-Kupfer-Nickel-Mineralisierung in den marginalen Gesteinseinheiten (Peck & James, 1990; Peck et al.,1993a, 1993b, 1995; Vogel et al., 1997).

Das Unternehmen setzt die Exploration im Konzessionsgebiet East Bull fort und die Ergebnisse der Stichproben an der Oberfläche auf Grundlage der geologischen strukturellen Kartierungen sollten in drei Wochen vorliegen. (Stichproben haben selektiven Charakter und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für den gesamten mineralisierten Körper). Die weitere Exploration wird auch die Bewertung des Konzessionsgebiets Agnew Lake umfassen. Eine eingehende Zusammenstellung der öffentlich verfügbaren Daten für das Konzessionsgebiet Agnew Lake wurde eingeleitet und die Suche nach Daten in Privatbesitz hat ebenfalls begonnen.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt.

