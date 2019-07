Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz besser als erwarteter Ergebnisse im zweiten Quartal habe der Chemikalienhändler sein operatives Ergebnisziel für das Gesamtjahr zurückgeschraubt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Anleger sollten allerdings in Kursschwäche herein kaufen, so der Experte./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 07:45 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-07-17/09:12

ISIN: DE000A1DAHH0