Der deutsche Leitindex bewegt sich in dieser Woche langsam aber stetig nach oben. Auch gestern konnte der DAX den Tag mit Gewinnen abschließen. Am Ende lag er bei 12.431 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,4 Prozent bzw. 44 Punkten.



Marktidee: Deutsche Lufthansa Die Lufthansa steht wieder einmal vor einem Streik. Dazu kommen noch diverse andere Probleme. Dementsprechend schwach war die Entwicklung der Aktie in diesem Jahr. Zuletzt gab es allerdings charttechnische Hoffnungsschimmer. Gestern stieg der Kurs auf ein Zwei-Wochen-Hoch. Damit es weiter nach oben geht, muss die Aktie aber erst noch über eine weitere Marke klettern.