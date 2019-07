Es hat sich an der Lage also wenig verändert. Zu beachten ist weiter, dass am Freitag kleiner Verfallstermin ist. Daher zeigen sich die Kurse bereits im Vorfeld sehr volatil. Die Abrechnung im DAX sollte im Bereich von 12.300 bis 12.400 Punkten stattfinden.

Allerdings befindet sich um 12.500 Punkte noch ein offenes Gap. Dieses könnte als Anlaufmarke einer Aufwärtskorrektur dienen. Offene Gaps werden in aller Regel schnell wieder geschlossen. Solange der DAX aber unter 12.500 Punkten bleibt, ist mit einem weiteren Rücklauf bis 12.200 Punkte zu rechnen. 12.200 Punkte bleiben zunächst das Anlaufziel auf der Unterseite.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.430 Punkten, vorbörslich bei 12.400 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.400, 12.300, 12.200 und 12.000 Punkten, nach oben bei 12.500, 12.680 und 12.800 Punkten.

DAX nach tiefroter Vorwochenkerze mit weiter fallenden Kursen erwartet.

US-Quartalsberichte im Fokus.

Kleiner Verfallstermin am Freitag könnte für erhöhte Volatilität sorgen.

DAX-Kursziel bei 12.200 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...