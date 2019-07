AUSUSD notiert erneut am alten Trend hoch. Ein neuer Trend hat Potential. Silber ist ebenfalls extrem bullisch, während sich die kurzen deutschen Zinsen eher bärisch zeigen. AUDUSD erneut im Widerstand am alten Trendhoch Das Währungspaar notiert mittlerweile zum zweiten Mal über dem Trendhoch des vorangegangenen Abwärtstrends bei 0,70202 US ...

