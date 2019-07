Entgegen früheren Plänen will die Genossenschaftsbank ihren Anteil von 29 Prozent am Derivatespezialisten nicht abbauen. Diese nominiert gleichzeitig einen neuen Vertreter für den Leonteq-Verwaltungsrat.Ursprünglich wollte Raiffeisen ihre Beteiligung an Leonteq bis auf minimal 19 Prozent abbauen. Die Beteiligung hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...