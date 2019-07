Die Idee zur D&O-Versicherung stammt ursprünglich aus den USA. Kein Wunder, sind in Amerika doch nicht nur die Managementgehälter in der Regel deutlich höher als hierzulande, sondern auch die mit einer solchen Führungsaufgabe verbundenen Haftungsrisiken. Seit Ende der Neunzigerjahre haben Manager in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...