Mit dem TSI E20 Zertifikat investieren Sie in Europas 20 Top-Aktien. Europa steht für Stabilität und eher moderates Wachstum. Doch auch hier gibt es wachstumsstarke Länder, Branchen - und damit auch Einzelwerte.



Dr. Dennis Riedl von DER AKTIONÄR zeigt im aktuellen Update was sich der TSI E20 Index im letzten halben Jahr entwickelt hat. So viel vorweg: Einige der großen Indizes hat er haushoch outperformt. Sehen Sie im Interview mit Cornelia Eidloth welche Werte aktuell im Index sind, mit welchem Zertifikat Sie den TSI E20 handeln können und was das Besondere am TSI-System ist! Alle Infos zu Index und Zertifikat finden Sie auf https://www.tsi-e20.de/