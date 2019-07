Wenn Sie in eine Aktie investieren, die sonst keiner haben will! ProSiebenSat.1 kennen Sie als Fernsehsender. Es ist die Nr. 2 im deutschen Privat-TV nach RTL. Leider haben die Unterföhringer jedoch verschlafen, ein 2. Bein im Bereich des Internet aufzubauen. Die Stammgeschäfte laufen zwar, aber mit geringeren Erträgen. Die Börse ist misstrauisch, dass der Aufbau zu schaffen ist, und hat den Kurs rund halbiert.



Inzwischen kaufen sich jedoch findige Investoren ein. Z. B. die Italiener mit 9,3 %. Der neue Chef (seit 1 1/2 Jahren) muss nun den Weg ins Internet gehen. Darin liegt die entscheidende unternehmerische Wette, ob dies gelingt. ProSiebenSat.1 ist aktuell 3 Mrd. € wert. Vor 3 Jahren waren es noch 9 Mrd. €.



Wer jetzt auf dem Niveau um rd. 13 € investiert, hat eine 80-%-Wahrscheinlichkeit, den Einsatz in etwa 18 Monaten zu verdoppeln. Es kommt lediglich darauf an, wie schnell die Unterföhringer den Zugang zum Internet finden - mit oder ohne fremde Aktionäre.



Ihre Bernecker-Redaktion