... domiziliert in der Schweiz. 14 Mrd. Franken Marktwert für einen Umsatz von etwa 2,3 Mrd. Franken sind die teuerste Relation in diesem Sektor. Was steckt dahinter? Höchste Qualität in Kunststoffen, die es weltweit gibt. Ems-Chemie ist darauf spezialisiert, wird zudem von einer Dame geleitet, die auch die Mehrheit besitzt. Wer hier mitspielen will, braucht einerseits Nerven, aber auch ein Gefühl dafür, wie man höchste Qualität an den Märkten einordnet. Die Aktie ist nicht billig, optisch teuer, aber eine Besonderheit.



