IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics erweitert Vertrieb von mit Cannabinoid angereicherten Kosmetika/Topika auf amerikanischen Kontinent; Körperpflege-Produktlinie Whole Hemp Health nun an über 20 konventionellen Standorten in ganz Kanada erhältlich

Vancouver (British Columbia), 17. Juli 2019. AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) - ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen - freut sich, die folgende Betriebsprognose und die folgenden Updates hinsichtlich der Unternehmensentwicklung in Zusammenhang mit seiner vertikal integrierten 100-Prozent-Tochtergesellschaft Canutra Naturals Ltd. (Canutra) bereitzustellen:

- Expansion der vertrauenswürdigen Verbrauchermarken von Canutra in den USA, einschließlich der Produktlinie Whole Hemp Health an naturreinen Hautpflegeprodukten, die aus 100 % biologischem Hanfsamenöl aus Kanada hergestellt werden:

- Einführung des vertikal integrierten Farm-to-Face-Modells für Anbau, Herstellung und Vertrieb in allen 50 US-Bundesstaaten

- Produktportfolio von Canutra / Whole Hemp Health unter www.wholehemphealth.ca erhältlich

- Exklusive Partnerschaft mit führendem digitalem Marketingunternehmen Covault Technologies Inc. (Covault):

- Nutzung der von Covault entwickelten E-Commerce-Marketingplattform und einer Reihe von Automationstools, um geometrisches Wachstum in den kontinentalen USA zu beginnen

- Definitive Gespräche zur Sicherung der nationalen Aufnahme des Produktportfolios in bekannte, stark frequentierte US-Vertriebskanäle, einschließlich

- Apotheken;

- Naturheilpraxen;

- Salons/Spas;

- Einzelhändler in Bereichen Gesundheit und Wellness.

- Erfolg der Canutra-Produkte an über 20 konventionellen Standorten in Kanada, ergänzt durch prognostizierte Bestellungen im 3. Quartal, die das Profil seiner Einzelhandelsprodukte auf 100 einzigartige Standorte erweitern

- Strategisch ausgewählt, um Markenbekanntheit innerhalb der kanadischen Zielgruppe des Unternehmens zu steigern

- Standorte sind geografisch verteilt und werden als Sprungbrett dienen, um mit Hanf angereicherte Luxus-Körperpflegeprodukte von Canutra landesweit einzuführen

- Beginn facettenreicher Social-Media- und E-Commerce-Influencer-Marketingkampagnen, die ausgewählte US-Marktplätze wie New York, Los Angeles und Seattle anpeilen, die auf Massenakzeptanz vorbereitet sind

- Aufbau eines Netzwerks von Kurzzeitgeschäften mit Marken von Canutra / Whole Hanf Health, die Einzelhandelsprofil und Markenpräsenz des Unternehmens wirtschaftlich und zeitnah erweitern

- Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Université de Moncton (UM), um Portfolio an geistigem Eigentum von Canutra zu erweitern, einschließlich

- Techniken für Anbau von Hanf mit hohem CBD-Gehalt;

- moderner Extraktionsmethoden;

- der Sortenentwicklung;

- Inokulationsformulierungen;

- eigener Cannabinoidprofile für zukünftige Hautpflege-Produktreihen.

- Unmittelbar erwartete Erteilung der Cannabis-Forschungslizenz 2019 von Health Canada an Canutra

Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft für mit Cannabioiden angereichterte Kosmetika, Canutra, verfügt AgraFlora über robuste Anbau-, Extraktions-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten in seiner Vorzeige-Anlage in Kent County (New Brunswick). Canutra besitzt und betreibt 76 Acres eines nicht zonierten ariden Agrarlandes mit einer 1.000 Fuß langen Uferzeile in Kent County (New Brunswick).

Die Anlage des Unternehmens in New Brunswick, früher eine Landwirtschafts- und Forschungseinrichtung in bundesstaatlichem Besitz, bietet über 17.500 Quadratfuß an kommerziellen Einrichtungen und zwölf separaten Gebäuden. Canutra erhielt im Jahr 2017 eine Industriehanflizenz von Health Canada für sein Landpaket in New Brunswick und erwartet in den kommenden Wochen die Erteilung seiner Cannabisforschungslizenz für 2019 von Health Canada.

Canutra produziert und vertreibt hochwertige Körperpflege-, Kosmetik- und Cannabinoid-Produktlinien, einschließlich einer Reihe von vertrauenswürdigen Verbrauchermarken wie Whole Hemp Health, einer kanadischen, naturreinen, handgefertigten Hautpflegelinie, die mit 100 % kanadischem Bio-Hanfsamenöl formuliert wird. Canutra vermarktet seine Produktreihe Whole Hemp Health über konventionelle Einzelhandelsgeschäfte, Amazon Prime sowie über eine integrierte Shopify-E-Commerce-Plattform direkt an den Verbraucher.

Das Unternehmen hat seine bereits zuvor bestehende Cannabis/Hanf-Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit der Université de Moncton (die UM) fortgesetzt und fährt auch mit laufenden Kooperationen mit der UM zur Erweiterung seines Portfolios an geistigem Eigentum fort.

AgraFlora nutzt das vollständige Anbau- und Produktionsökosystem von Canutra und ist in der Lage, von aktuellen und zukünftigen Markttrends im schnell wachsenden Bereich von mit Cannabinoid angereicherten Verbrauchsgütern zu profitieren. Die bestehenden vollständigen Anbau- und Produktionskapazitäten werden die Fähigkeit des Unternehmens beschleunigen, den Umfang seiner Produktpalette rasch auf über 40 Bestandseinheiten zu erweitern. Canutra schließt zurzeit die Entwicklungsphase einer Reihe innovativer Bestandseinheiten ab, einschließlich:

- Bio-Kosmetika mit Anti-Aging-Eigenschaften;

- Shampoos und Conditioner;

- Sonnenschutzmittel.

Tony Harris, Chief Executive Officer von Canutra, sagte: Wir freuen uns, die Einführung unserer Premium-Kosmetiklinie Whole Hemp Health in den kontinentalen USA offiziell bekannt zu geben. Der konforme Vertrieb südlich der Grenze ist seit Langem ein Eckpfeiler der nachhaltigen Verkaufsstrategie von Canutra. Unsere jüngste Übernahme durch AgraFlora sowie die damit einhergehende Beschleunigung des Wissenstransfers haben es uns ermöglicht, auf verschiedene Größenvorteile und solide Unternehmensressourcen zurückzugreifen, wie unser beschleunigter Eintritt in den US-Markt verdeutlicht.

Durch die Nutzung der bewährten E-Commerce-Marketingplattform von Covault streben wir ein starkes Wachstum auf dem riesigen, adressierbaren US-Marktplatz an. Die exklusive Partnerschaft von Canutra mit Covault ermöglicht uns einen uneingeschränkten Zugang zu eigenen Marketing-Tools, die einzigartige Funktionen bieten und weit über das hinausgehen, was eine traditionelle E-Commerce-Strategie ermöglichen würde.

Canutra plant, mit facettenreichen Social-Media- und E-Commerce-Influencer-Marketingkampagnen zu beginnen, die ausgewählte US-Marktplätze wie New York, Los Angeles und Seattle anpeilen, die auf eine Massenakzeptanz vorbereitet sind. Das Unternehmen wird die vielfältigen Analysetools von Covault einsetzen, um die Verwaltung und Messung einer Vielzahl an wichtigen Verbraucherdatenanalysen zu unterstützen.

Das Unternehmen ist auch im Begriff, ein Netzwerk von Kurzzeitgeschäften mit den Marken von Canutra / Whole Hanf Health aufzubauen, die das Einzelhandelsprofil und die Markenpräsenz von AgraFlora wirtschaftlich und zeitnah erweitern. Luxus-Einzelhändler wie Neiman Markus, Nordstroms und Harrods haben Unternehmensinitiativen angekündigt, um Premium-Hautpflegeprodukte auf Hanfbasis in ihre Einzelhandelsstrategien aufzunehmen. Canutra plant, in naher Zukunft Lieferantenbeziehungen mit Luxushändlern einzugehen.

Das Hemp Business Journal prognostiziert, dass die globale Hanfindustrie bis 2020 auf einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent über fünf Jahre wachsen wird. Es wird prognostiziert, dass Körperpflegeprodukte sowie Lebensmittel, einschließlich jener, die mit CBD angereichert sind, ein exponentielles Wachstum in der globalen Hanfkategorie aufweisen werden.

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagte: Das vielseitige Produktangebot von Canutra liegt im Schnittpunkt des globalen Kosmetik-/Hautpflegemarktes im Wert von 130 Milliarden US-Dollar und des boomenden nordamerikanischen Cannabinoidmarktes. Es wird prognostiziert, dass die nordamerikanische Cannabisindustrie bis 2020 auf 19 Milliarden US-Dollar wachsen wird, und Canutra befindet sich in einer taktisch günstigen Lage, um einen beträchtlichen Marktanteil zu erlangen.

Die Kombination aus pharmazeutischer und kosmetischer Expertise verschafft Canutra einen strategischen Vorteil in der schnell wachsenden Branche von Hanf und Cannabistopika. Das Team von Canutra verfügt nachweislich über das Know-how, das für die Entwicklung einer umsetzbaren Verkaufsstrategie erforderlich ist, und setzt sich dafür ein, dass sein bewährtes Produktportfolio vom Bauernhof bis zum Kunden auf neuartige und zuverlässige Weise zur Verfügung steht.

Über Covault Technologies Inc.

Covault verbindet Marken und deren Wiederverkäufer, um ihre gemeinsamen Marketingprogramme zu vereinfachen. In den USA wird jedes Jahr etwa die Hälfte der fast 70 Milliarden Dollar an kooperativen Finanzierungen, die Marken ihren Wiederverkäufern anbieten, nicht in Anspruch genommen. Covault ist die einzige Plattform, die das gemeinsame Marketing optimiert, sodass Wiederverkäufer auf zuvor nicht abgeholte Gelder zugreifen können. Wenn Marken und ihre Wiederverkäufer gemeinsame Verbraucher über digitale und traditionelle Medien erreichen, gewinnen sie Marktanalysen, erhöhen den Marktanteil und steigern den Umsatz durch die Technologie von Covault.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 682-2928

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Der CSE und der Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Unwägbarkeiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der CSE. There are uncertainties inherent in forward-looking information, including factors beyond the Companys control. There are no assurances that the business plans for AgraFlora Organics described in this news release will come into effect on the terms or time frame described herein. The Company undertakes no obligation to update forward-looking information if circumstances or management's estimates or opinions should change except as required by law. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen, die Risiken und Unsicherheiten identifizieren, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com. verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48333

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48333&tr=1

