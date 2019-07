Dialog Semiconductor: Starkes Quartalsergebnis beflügelt Aktie

Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) konnte im zweiten Quartal die eigene Prognose leicht übertreffen. Der Umsatz verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insbesondere aufgrund eines einmaligen Lizenzgeschäfts mit dem Großkunden Apple um 63 Prozent auf 482 Mio. US-Dollar. Damit wurde die Prognose von 438 bis 478 Mio. US-Dollar übertroffen.

Massiver Gewinnsprung

Der um Einmaleffekte bereinigte Umsatz legte nach vorläufigen Zahlen um knapp 14 Prozent zu. Das operative Ergebnis lag bei 216 Mio. US-Dollar nach 26 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Um Einmal- und Sondereffekte bereinigt verdiente der Smartphone-Zulieferer 82 Mio. US-Dollar und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Sparten-Verkauf an Apple

Die große Differenz bei den bilanzierten Kennziffern und den bereinigten Werten ist teilweise auf den Verkauf einer Sparte an Apple zurückzuführen. Anfang April hatte Dialog Semiconductor das Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in weiten Teilen an den iPhone-Hersteller verkauft. Das Unternehmen will sich unabhängiger von Apple machen. Vom kalifornischen US-Konzern stammten im zurückliegenden Jahr rund drei Viertel aller Erlöse.

