Linz (www.anleihencheck.de) - Nur eine Woche nach der Entlassung des türkischen Zentralbankchefs (CBT) durch Präsident Erdogan hat sich der neue Gouverneur Murat Uysal zu Wort gemeldet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Er habe in Aussicht gestellt, die Kommunikation der Zentralbank transparenter gestalten zu wollen und habe auf einen gewissen Spielraum in der türkischen Geldpolitik hingewiesen. Dadurch sollte gegen Ende Juli eine moderate Zinssenkung möglich sein. Mit dieser Ankündigung erfülle Uysal einen dringenden Wunsch Präsident Erdogans nach niedrigeren Zinsen. Auch die Inflation solle in den einstelligen Bereich sinken. Die Frage werde sein, wie sich die von den USA angekündigten Sanktionen - als Reaktion des türkischen Ankaufs von Raketensystemen aus Russland - auswirken würden. Die Türkische Lira habe indes seit Anfang Juli von 6,28 auf aktuell 6,43 zum Euro abgeschwächt. Die nächsten Widerstände für EUR/TRY (Türkische Lira) lägen bei 6,56 und bei 6,61. (17.07.2019/alc/a/a) ...

