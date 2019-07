Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe Derivate der HypoVereinsbank auf die Aktie von Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) vor.Wasser, Erbsenproteine und pflanzliche Öle - im richtigen Mischungsverhältnis die richtigen Zutaten für mehr als 10 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung. Als Beyond Meat, der Hersteller für vegane Burger und Fleischersatzprodukte, im Mai 2019 unter dem Kürzel BYND an der NASDAQ starte, schließe der Aktienkurs bereits am ersten Tag mit 65,75 US-Dollar gleich 163 Prozent über den bereits angehobenen Ausgabepreis von 25 US-Dollar. Nach dem High bei 174 US-Dollar würden aktuell 166 US-Dollar für eine Aktie bezahlt. Wer davon ausgehe, dass die Volatilität der Aktie sinken werde, könnte sich mit kurz- oder langfristigen Zertifikate-Strategien entsprechend positionieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...