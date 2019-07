Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind drei neue Exchange Traded Funds von J.P. Morgan über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die beiden Anlageprodukte JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) (ISIN IE00BJRCLL96/ WKN A2PJEP) und JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) (ISIN IE00BJRCLK89/ WKN A2PJEQ) würden ein Investment in die Wertentwicklung weltweiter oder US-amerikanischer Unternehmen mit Zusammensetzung nach einem strategischen Multi-Faktor-Ansatz bieten. Dabei kämen für die zugrunde liegenden Referenzindices zweistufige Auswahlprozesse zum Einsatz: Auf Basis der Volatilität würden zuerst die Sektoren gleich gewichtet. Anschließend erfolge der Portfolioaufbau nach den Faktoren Werthaltigkeit, Dynamik und Qualität. Beide ETFs würden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung enthalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...