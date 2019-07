Die Bullen geben bei der Facebook-Aktie derzeit den Ton an. Sie haben den Wert im Juni und Juli steil ansteigen lassen. Ausgehend von ihrem am 4. Juni bei 160,84 US-Dollar ausgebildeten Tief stieg der Kurs bis zum 16. Juli im frühen Handel auf 205,47 US-Dollar an. Die Rallye, die am Widerstand von 205,33 US-Dollar für einige Tage aufgehalten worden war, scheint damit wieder in Fahrt zu kommen. Der Weg bis zum Ende Juli 2018 ausgebildeten Allzeithoch bei 218,62 US-Dollar ist damit prinzipiell frei ... (Dr. Bernd Heim)

