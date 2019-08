Facebook (WKN:A1JWVX) arbeitet seit über einem Jahr an einem Zahlungsdienst in Indien. Anfang 2018 startete man einen Betatest mit 1 Million WhatsApp-Nutzern, und es sieht so aus, als würde das Projekt ehrgeizig vorangetrieben. Um den Service landesweit einzuführen, benötigt Facebook die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, und Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen sich darauf vorbereitet, den Antrag in Kürze bei der Reserve Bank of India einzureichen. Der Einstieg in den digitalen Zahlungsverkehr ...

