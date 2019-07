Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen gönnt sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst eine Pause. Die Zinssitzungen der Notenbanken rücken wieder in den Fokus. Die Notenbanker sind "handlungsbereit" - was immer das heißen mag. Die Bilanzsaison dominiert das Börsengeschehen. Doch auch an der Wall Street lässt der Aufwärtsdrang nach: Der Dow-Jones-Index schloss am Vorabend nach einem weiteren Rekordhoch leicht im Minus, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 gaben sogar etwas stärker nach. Topthemen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV Metro plant Sonderdividende - Auch Brenntag warnt - Halbleiter im Fokus