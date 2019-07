IRW-PRESS: Bluestone Resources Inc.: Bluestone Resources mit positivem Unternehmens-Update

(Alle Angaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

17. Juli 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299040) freut sich, Ihnen ein Corporate Update zur Verfügung stellen zu können, in dem die bedeutenden Fortschritte der letzten zwei Jahre und die wichtigsten Initiativen, die derzeit durchgeführt werden bzw. für den Rest des Jahres 2019 geplant sind, beschrieben werden.

Wichtige Highlights:

- Abgeschlossene Cerro Blanco Machbarkeitsstudie, die ein robustes, kurzfristiges Goldentwicklungsprojekt mit Durchschnittsproduktion von 146.000 Unzen Au in den ersten drei Jahren bei einer Kostenstruktur im ersten Quartil industrieweit zeigt (siehe Tabelle 1).

- Das Projekt Cerro Blanco ist weit fortgeschritten und für den Bau und Betrieb zugelassen, frühere Eigentümer investierten 200 Mio. $ in das Projekt, darunter: mehr als drei Kilometer unterirdische Erschließung, vier Lüfteranhebungen, Wasseraufbereitungsanlage und verschiedene andere oberirdische Infrastrukturanlagen.

- Anhaltender nachgewiesener Erfolg mit Explorationsbohrprogrammen, die auf die Aufwertung abgeleiteter Ressourcen zu gemessenen und angezeigten Ressourcen abzielen.

- Weiterentwicklung der Projektbereitschaft einschließlich der Bewertung von Ausführungsmodellen für Auftragnehmer und Übertageanlagen sowie von Optionen für Untertagebauunternehmen.

- Deutlich fortgeschrittene Projektfinanzierungsaktivitäten mit dem Ziel, ein Finanzierungspaket für Anfang 2020 zu schnüren, das mit dem Kick-off der Projektentwicklung übereinstimmt.

Tabelle 1:

Basisfall $1.250/Unze Au und wirtschaftliche Sensitivitätstabelle für das Goldprojekt Cerro Blanco

Goldpreis $1,250 $1,300 $1,400

IRR 34% 37% 43%

BARWERT (5237 MIO. $ (321271 MIO. $ (361330 MIO. $ (440

%) MIO. C$) MIO. C$) MIO. C$)

Amortisati2.1 2.0 1.8

on

(Jahre)

Innerhalb von 24 Monaten hat sich Bluestone von einem neu gegründeten Unternehmen zu einem Unternehmen mit einem hochkompetenten und erfahrenen Führungsteam entwickelt, das in den letzten 24 Monaten über 100 Millionen Dollar einwerben konnte, um die Anlage zu erwerben, mehrere sehr erfolgreiche Explorationskampagnen und die notwendigen technischen Studien zur Weiterentwicklung des Goldprojekts Cerro Blanco durchzuführen und eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Bereitstellung der notwendigen Projektfinanzierung, um Anfang 2020 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Diese schnelle Weiterentwicklung der notwendigen technischen Arbeit, des Personalwesens und der Finanzierungsaktivitäten positioniert Bluestone als eines der führenden Goldentwicklungsunternehmen auf dem Weg zur Produktionsaufnahme bis Ende 2021.

Darren Klinck, President & CEO, sagte: "Von einem buchstäblich stetigen Start im Jahr 2017 hat Bluestone in zwei kurzen Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Mit vielen wichtigen Fundamenten, dem einzigartigen Vorteil von über 200 Millionen Dollar, die bereits in das Projekt investiert wurden, kombiniert mit unserem Fokus, das Projekt risikofrei zu machen und die notwendige Finanzierung zu schaffen, steht Bluestone kurz davor, diesen wichtigen Schritt zum Entwickler/Bauherrn zu machen." Er fuhr fort: "Das Projekt Cerro Blanco ist eine bemerkenswerte hochwertige Lagerstätte, die weiterhin Wachstumspotenzial zeigt. Mit einem Goldpreis von 1.250 $/Unze Au könnte Cerro Blanco in seinem ersten vollen Betriebsjahr mehr freien Cashflow generieren, sollte das Projekt die Produktion aufnehmen als die derzeitige Marktkapitalisierung von Bluestone heute, was die besondere Chance dieses Projekts für alle Beteiligten deutlich macht".

Um das Video des CEOs Cerro Blanco Update zu sehen, klicken Sie bitte hier.

Exploration

Seit der Übernahme des Projekts hat Bluestone zwei Diamantbohrkampagnen mit einer Gesamtlänge von 20.470 Metern in 120 Löchern durchgeführt, die sich auf die Ressourcendefinition in der Nähe der untertägigen Bauwerke konzentrierten. Die Gesamtmenge aller Bohrungen auf dem Grundstück durch Bluestone und Vorbesitzer beträgt nun 136.000 Meter in 642 Bohrungen. Die Arbeit von Bluestone, einschließlich der Bohrungen und des untertägigen Probenahmeprogramms, hat das Verständnis des geologischen Potenzials innerhalb und angrenzend an die aktuelle Ressource erheblich verbessert.

Das zweite Infill-Bohrprogramm von Bluestone läuft derzeit und soll auf gemessenen und angezeigten Ressourcen von 3,7 Mio. t mit einem Gehalt von 10,1 g/t Au und 38 g/t Ag gemäß der Definition in der Machbarkeitsstudie aufbauen, indem die abgeleiteten Ressourcen verbessert und neue Ressourcen entlang bekannter Adern im Minenplan hinzugefügt werden, die sich außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle erstrecken. Die Mehrheit der Bohrlöcher wird in den unterirdischen Bauwerken, die auf wichtige Venen abzielen, gebohrt.

Cerro Blanco besteht aus zwei einzelnen Schwärmen subparalleler Venen (Nord- und Südzone), die in der Tiefe zu den Hauptförderstrukturen zu konvergieren scheinen. Die Bohrungen in diesen Zonen haben bedeutende breite Abschnitte von hochgradiger Mineralisierung abgefangen, z.B. 21,4 Meter mit 9,6 g/t Au und 14,1 Meter mit 16,2 g/t Au (siehe Pressemitteilungen vom 5. Juli 2018 und 15. Mai 2018), die in der Machbarkeitsstudie als für untertägige Massenbergbaumethoden geeignet nachgewiesen wurden.

David Cass, Vice President of Exploration, kommentierte: "Unser Verständnis der epithermalen Mineralisierung bei Cerro Blanco hat sich im vergangenen Jahr enorm verbessert, und die ausgezeichnete Trefferquote im aktuellen Infill-Bohrprogramm, bei dem die überwiegende Mehrheit der Löcher die Zieladern schneidet, zeugt von unserem besseren Verständnis der Venenorientierungen und ihrer Kontrollen innerhalb des geologischen Modells. Die erfolgreiche Wiedereröffnung des Kappens N-734, bei der wir kürzlich 20,4 Meter mit 18,9 g/t Au und 33 g/t Ag (wahre Breite 16,7 Meter - siehe Pressemitteilung vom 9. Juli 2019) beprobt haben, zeigt das Vorhandensein breiter Breiten hochgradiger Mineralisierungen in den oberen Teilen der Ressource und unterstreicht den anhaltenden Wert der >3 Kilometer unterirdischen Abbaustätten, in denen die Kontinuität von Aderbreiten und Goldgehalt offensichtlich ist, und unterstützt unsere Beobachtungen bei den Bohrungen zur Ressourcenkonversion.

Bluestone führt eine begrenzte untertägige Erschließung als Vorläufer seines Betriebsbereitschaftsplans durch. Neben dem Voranschreiten des Rückgangs des Haupttransports werden die Vortriebe entlang von drei Adern vorangetrieben. Die Arbeiten werden vom Bluestone Mining Team und mit firmeneigener Ausrüstung durchgeführt. Bislang bestätigen die Überschriften die ausgezeichnete Gradkontinuität entlang der Venen.

Technische Studien

Bluestone kündigte den Abschluss der Cerro Blanco Machbarkeitsstudie am 29. Januar 2019 an und die Studie verfestigte Cerro Blanco als fortgeschrittenes, hochwertiges Goldprojekt mit bescheidenen Investitionskosten und einem kompakten Footprint, der in den ersten drei Jahren 146.000 Unzen Au produzieren wird, zu All-In Sustaining Cost ("AISC") von 579 $ pro Unze Au (abzüglich Nebenproduktgutschriften). Bei einem Preis von 1.250 $/Unze Au zeigte die Studie einen Barwert von 241 Mio. $ und einen IRR von 34%. Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass der Barwert bei $1.400/oz auf 330 Mio. $ und einen IRR von 43% ansteigt, was zu einer Amortisation von weniger als zwei Jahren führt (siehe Tabelle 1).

Als Schlüsselkomponente des Vorhabens und zur Fertigstellung der Machbarkeitsstudie hat das Bluestone Management einen Technischen Beratungsausschuss ("TAC") zusammengestellt, der sich aus führenden Experten auf ihren Gebieten zusammensetzt, um die Studie während des gesamten Prozesses zu begutachten. Die Beteiligung der TAC trug maßgeblich zur Unterstützung und Fertigstellung wichtiger Designkonzepte innerhalb der Studie bei und beinhaltete auch eine Überprüfung der Mineralressourcenschätzung durch Dritte sowie der Investitions- und Opexannahmen. Weitere Informationen zur Bluestone TAC finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die Projektreife und evaluiert Ingenieurbüros für die Ausführung von Übertageanlagen sowie Untertagebauunternehmensmodelle. Im Rahmen des Projekts Cerro Blanco in Asuncion Mita, Jutiapa Guatemala, werden verschiedene Initiativen in den Bereichen Personalwesen, Umweltmanagement sowie Gemeinschafts- und Sozialvorsorge weiter vorangetrieben und verbessert.

Projektfinanzierung

Das Managementteam von Bluestone konzentriert sich nun auf die Bereitstellung der notwendigen Finanzierungsfazilitäten, um Anfang 2020 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Derzeit arbeitet das Management mit einer Reihe von Projektfinanzierungsbanken, Private Equity-Gruppen, internationalen Finanzinstituten und Exportkreditagenturen zusammen. Die Due Diligence-Aktivitäten für diese Prozesse sind im Gange, und das Management wird weiterhin eng mit diesen Gruppen zusammenarbeiten, um die Finanzierung zügig voranzutreiben.

H2 2019 Aktivitäten

Die Bohraktivitäten konzentrieren sich weiterhin auf die Verbesserung der Ressourcen bei Cerro Blanco, um die Komponente Measured and Indicated Resources der Ressourcenbasis zu erhöhen. Angesichts des Erfolgs des Programms in den ersten sechs Monaten ist das Management zuversichtlich, dass sich dieses Programm letztendlich positiv auf die Wertschöpfung des Projekts Cerro Blanco auswirken wird. Die Nordzone der Lagerstätte stand in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 im Mittelpunkt, und dieser Schwerpunkt wird sich in den kommenden Monaten auf die Südzone verlagern. Das Unternehmen erwartet, im Laufe dieses Jahres eine aktualisierte Ressource herauszubringen, die die zusätzlichen Informationen widerspiegelt, die durch die Bohrungen in der nördlichen Zone gewonnen wurden.

Die Aktivitäten zur Projektvorbereitung werden auch für den Rest des Jahres 2019 im Mittelpunkt stehen, da das Unternehmen weiterhin wichtige Schritte unternimmt, um die Möglichkeiten zur Risikominderung und Wertsteigerung des Projekts anhand der Feasibility Study als Basisfall zu bewerten. Evaluierungen von Vertragsstrategien sowie Vorbereitungen für den Personal- und Ausbildungsbedarf sind im Gange und werden voraussichtlich für den Rest des Jahres 2019 ein Schwerpunkt sein.

Die Finanzierungsaktivitäten bleiben ein Schwerpunkt des Bluestone Managements, da wir daran arbeiten, eine Finanzierungsstruktur aufzubauen, die die hohe Qualität des von Cerro Blanco nachgewiesenen Assets widerspiegelt. Angesichts der Vielzahl von Optionen, die es weiterhin zu verfolgen gilt, hofft das Management, über eine Finanzierung zu verfügen, um Anfang 2020 mit den Ingenieur- und Bauarbeiten beginnen zu können.

Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolle

Die Untersuchungsergebnisse wurden von den Inspectorate Laboratories ("Inspectorate"), einer Abteilung von Bureau Veritas, durchgeführt, die nach ISO 17025 akkreditierte Labors sind. Die Probenahme erfolgte vor Ort auf Cerro Blanco durch Mitarbeiter des Unternehmens im Rahmen eines von Bluestone entwickelten QA/QC-Protokolls unter der Aufsicht von David Cass, Qualified Person for Bluestone. Die Proben werden in sicherheitsverschlossenen Beuteln zum Inspectorate, Guatemala City, Guatemala City, zur Probenvorbereitung transportiert. Die Probenzellstoffe werden an die Inspectorate Laboratories in Vancouver, BC, Kanada oder Reno, NV, USA, verschickt und mit branchenüblichen Assaytechniken für Gold und Silber untersucht. Gold und Silber wurden mit einer 30-Gramm-Ladung mit Atomabsorption und/oder gravimetrischer Oberflächenbehandlung auf Werte über 5 g/t Au und 100 g/t Ag analysiert. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzrohlingen, Referenzmaterial und replizierten Proben überwacht. Die Qualitätskontrolle wird ferner durch das QA/QC-Programm von Bluestone gewährleistet, das die Einführung von blind zertifizierten Referenzmaterialien (Standards) und Feldduplikaten in den Probenstrom beinhaltet, um die analytische Präzision und Genauigkeit jeder Charge von Proben, die vom Labor empfangen werden, unabhängig zu beurteilen. Eine Auswahl von Proben wird den ALS Chemex Laboratories in Vancouver zur Kontrollanalyse und zusätzlichen Qualitätskontrolle vorgelegt.

Qualifizierte Person

David Cass, P.Geo., Vice President Exploration, ist die benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 und hat überprüft und verifiziert, dass die oben in dieser Pressemitteilung dargelegten technischen Informationen korrekt sind, und genehmigt daher diese schriftliche Offenlegung der technischen Informationen.

Über Bluestone Ressourcen

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100% im Besitz von Cerro Blanco Gold und Mita Geothermie-Projekten in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche jährliche Produktion wird für die ersten drei Produktionsjahre auf 146.000 Unzen pro Jahr geschätzt, wobei die Gesamtkosten 579$/Unze betragen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Die Gesellschaft wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.

Im Auftrag von Bluestone Resources Inc.

" Darren Klinck"

Darren Klinck | President, Chief Executive Officer & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Bluestone Resources Inc.

Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: +1 604 646 4534

info@bluestoneresources.ca

www.bluestoneresources.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien des

TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder antizipiert, wird oder kann in der Zukunft auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen; die Erhöhung der Menge der gemessenen Mineral- und angezeigten Mineralressourcen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile weiterer Bohrungen; der vorgeschlagene Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; die Geschäftsstrategie, die Pläne und den Ausblick von Bluestone; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Bluestone; Investitionsausgaben, allgemeine und Verwaltungskosten des Unternehmens sowie Explorations- und Entwicklungskosten; Erwarteter Betriebskapitalbedarf; die zukünftigen finanziellen Schätzungen der Ökonomie des Cerro Blanco-Projekts, einschließlich Schätzungen der Kapitalkosten für den Bau von Bergwerksanlagen und die Inbetriebnahme einer Mine und der Aufrechterhaltung der Kapitalkosten, Schätzungen der Betriebskosten und Gesamtkosten, des Nettobarwerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen; und zukünftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen beruhen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwarten", "planen", "erwarten", "schätzen", "schätzen", "beabsichtigen", "können" oder Variationen davon oder das Negativ eines dieser Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie verschiedenen Annahmen, die von ihm getroffen wurden, und Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem Folgendes: die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; den Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; keine wesentlichen Schwankungen des derzeitigen Steuer- und Regulierungsumfelds; die Wechselkurse zwischen dem Kanadischen Dollar, Guatemala-Quetzal und dem US-Dollar, die mit dem derzeitigen Niveau übereinstimmen; das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen im Projekt Cerro Blanco in geschätzten Qualitäten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; angenommene Metallverkaufspreise und Wechselkurse; angemessene Abzinsungssätze, die auf die Cashflows in wirtschaftlichen Analysen angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die auf den geplanten Bergbaubetrieb anwendbar sind; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungsmöglichkeiten; erwartete Verluste und Verwässerungen im Bergbau; Erfolge bei der Realisierung des geplanten Betriebs; erwartete Fristen für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den Genehmigungsprozess.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Schwankungen des Mineraliengehalts innerhalb des als mineralische Ressourcen identifizierten Minerals gegenüber dem vorhergesagten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf erwartete Produktionsraten, Zeitpunkt und Höhe der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Bezug auf technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauentwicklungsaktivitäten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und der Abnahme von Mengen oder Qualitäten der mineralischen Ressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Entwicklungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; ungewisse politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Schwankungen der Erholungs- und Förderraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen; sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im geänderten und angepassten Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind.

Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und außer wie von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, lehnt Bluestone jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen zur finanziellen Performance

Das Unternehmen hat in dieser neuen Version bestimmte Kennzahlen der Non-International Financial Reporting Standards ("IFRS") aufgenommen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten und mit Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Maßnahmen dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben nach IFRS keine einheitliche Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

All-in nachhaltige Kosten

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in Sustaining Costs ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten besser definieren.

Das Unternehmen berechnet AISC als die Summe aus Raffinationskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des Standorts, nachhaltigen Kapitalkosten und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können diese Kennzahl aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Prinzipien und Richtlinien unterschiedlich berechnen. Unterschiede können sich auch aus einer unterschiedlichen Definition von nachhaltigem und nicht nachhaltigem Kapital ergeben.

Gesamte Barausgaben

Die gesamten Bargeldkosten sind ein gängiges finanzielles Leistungskriterium in der Goldminenindustrie, haben aber keine einheitliche Bedeutung. Das Unternehmen weist die gesamten Barkosten auf der Grundlage einer verkauften Goldunze aus. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, wie z. B. Umsatzerlösen, diese Informationen nutzen können, um die Leistung und Fähigkeit der Gesellschaft zu beurteilen, ein operatives Ergebnis und einen Cashflow aus dem Bergbaubereich zu erzielen. Das Management nutzt diese Kennzahl als wichtiges Instrument zur Überwachung der operativen Kostenentwicklung.

Die gesamten Barkosten umfassen (Herstellungskosten wie Bergbau, Verarbeitung, Wartung und Standortadministration, Lizenzgebühren, Vertriebskosten und Nebenproduktgutschriften), um zu den gesamten Barkosten pro verkaufter Unze Gold zu gelangen. Andere Unternehmen können diese Kennzahl anders berechnen.

AISC und Gesamtüberleitung der Barkosten

ASIC und die gesamten Barausgaben werden auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten Definitionen berechnet (eine Markterschließungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von ihnen finanziert wird). Die WGC ist keine Regulierungsorganisation.

