Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Kapitalmarkt gaben gestern Vormittag zunächst nach, wobei der schwache ZEW-Index den Konjunkturpessimisten weitere Nahrung gab, so die Analysten von Postbank Research.Am Nachmittag habe dann jedoch die Tendenz gedreht. Die starken US-Einzelhandelsumsätze hätten die Erwartungen auf eine Serie rascher US-Leitzinssenkungen gedämpft und damit den US-Anleihemarkt belastet. Dies habe auf die europäischen Märkte ausgestrahlt. Zum Handelsschluss habe die 10-jährige Bundrendite bei -0,29% gelegen, womit sie sich gegenüber dem Vortag per Saldo nur geringfügig verändert habe. Entsprechendes gelte auch für die Renditen von Bundesanleihen mit kürzeren Laufzeiten. 10-jährige US-Treasuries hätten hingegen zum europäischen Handelsschluss mit 2,12% um 3 Basispunkte höher rentiert als am Vortag. (17.07.2019/alc/a/a) ...

