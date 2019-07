Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Eintrübung der Stimmung in Deutschland hat die Kurse der deutschen Staatsanleihen zunächst anziehen lassen, bevor am Nachmittag die Gewinne nach Bekanntgabe der US-Einzelhandel-Umsätze wieder abgegeben wurden, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse der US-Staatsanleihen hätten etwas nachgegeben, nachdem die Umsätze im US-Einzelhandel stärker als erwartet gewesen seien. Über alle Laufzeiten hinweg hätten Anleihen Verluste verzeichnet. Richtungweisende zehnjährige Anleihen z.B. seien um 9/32 P gesunken. ...

