Frankfurt (www.fondscheck.de) - Immer neue Allzeithochs an der Wall Street locken ETF-Anleger in US-Aktien, so die Deutsche Börse AG."Bei uns werden vor allem S&P 500-ETFs gekauft", berichte Frank Mohr von der Commerzbank. Auch Kunden der UniCredit Group würden sich auf S&P 500-Tracker (ISIN IE00B5BMR087/ WKN A0YEDG, ISIN IE00B3XXRP09/ WKN A1JX53, ISIN LU0490618542/ WKN DBX0F2, ISIN LU0496786574/ WKN LYX0FS) konzentrieren, wie Cornelia Schübel feststelle. Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ hätten am Montag abermals neue historische Hochs erreicht. Der DAX sei in diesem Jahr zwar ebenfalls deutlich gestiegen, sei mit aktuell 12.390 Punkten von seinem Allzeithoch bei 13.596,90 Punkten vom Januar 2018 aber noch weit entfernt. ...

