Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe positiv überrascht, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Signale für das dritte Quartal seien zwar schwächer, an den Jahreszielen habe der Zulieferer für die Chipindustrie aber nicht gerüttelt./ag/mis

ISIN NL0010273215

