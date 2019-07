In diesem Jahr hat die Aktie von The Trade Desk bereits über 150 Prozent zulegen können. Zu Jahresbeginn beeindruckte das Unternehmen mit seinem Umsatz und Gewinn, der die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen hat. Nun sind allerdings die Erwartungen an The Trade Desk enorm. Am 08. August präsentiert der Konzern seine Zahlen für das aktuelle Quartal.The Trade Desk ist in letzter Zeit rasant gewachsen. Der Umsatz im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent von 85,7 Millionen ...

