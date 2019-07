Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault vor der Berichtssaison der europäischen Autobauer zum zweiten Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Branchenunternehmen dürften mehrheitlich vorsichtige Töne anschlagen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten wohl unter einer schwächeren Nachfrage in verschiedenen wichtigen Märkten gelitten./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 20:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-07-17/11:34

ISIN: FR0000131906