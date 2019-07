Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Renault auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Tom Narayan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gleichwohl seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Autobauers. Die Franzosen litten darunter, dass sich in China der Premiummarkt weiter besser entwickele als der Massenmarkt./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 17:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-17/11:36

ISIN: FR0000131906