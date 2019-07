Die Schere zwischen dem US-Markt und dem deutschen ist zuletzt wieder auseinander gegangen. In den USA trieb die Zinssenkungsfantasie die Indizes an. Der DAX wiederum litt unter einer Reihe an Gewinnwarnungen.



Andreas Lipkow von Comdirect will sich mit der Euphorie um möglicherweise niedrigere Zinsen nicht richtig anfreunden. Der Experte verweist auf die eigentlich stabile Entwicklung der US-Wirtschaft. Für die Serie der Gewinnwarnungen in Deutschland sieht Lipkow gute Gründe. Vor allem der Automobilsektor sei derzeit mit Vorsicht zu genießen. Außerdem geht es in der Sendung um die gerade angelaufene Bilanzsaison und den jüngsten Kursrutsch des Bitcoin.