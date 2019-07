Der Flughafen Wien hat am Mittwoch fürseine Tochtergesellschaft Vienna Aircraft Handling GmbH (VAH) einenvon zwei neuen Hangars für die General Aviation in Betrieb genommen.Bis Herbst soll ein weiterer neuer Flugzeughangar für die GeneralAviation, also für den Privatflughafen, fertiggestellt sein.Die VAH werde dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...