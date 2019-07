München (ots) - Die Experten des Branchenmagazins procontra haben in einer aufwendigen Analyse die Bilanzen deutscher Lebensversicherer unter der Lupe genommen. Dabei hat die Leben-Tochter der Versicherungsgruppe die Bayerische die Bestnote 1+ erhalten.



Die Bilanzfachleute vergaben zudem Noten in verschiedenen Teilkategorien. Dabei schnitt die Bayerische bei den Themen Neugeschäft sowie Erträge und Kosten mit einer 1+ ab. Die Finanzstärke der Bayerische erhielt eine 1, die Kundenzufriedenheit eine 2+. Die Teilkategorien werden für die Ermittlung der Gesamtnote unterschiedlich gewertet: Neugeschäft (20 Prozent), Erträge & Kosten (30 Prozent), Finanzstärke (40 Prozent) und Kundenzufriedenheit (10 Prozent). Als Grundlage dienen die vergangenen drei Geschäftsjahre.



"Wir sind stolz auf dieses Ergebnis", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Damit bestätigt nicht nur Assecurata, sondern auch der procontra LV-Check unsere Strategie im Lebensversicherungsgeschäft durch die wiederholte sehr gute Beurteilung der Bayerischen."



Das Fachmagazin procontra analysiert bereits seit 2009 die Bilanzen der deutschen Lebensversicherer. Der LV-Check liefert dabei eine der umfangreichsten und transparentesten Marktanalysen der deutschen Lebensversicherer. Alle Zahlen und Entwicklungen zum Neugeschäft, zur Ertrags- und Kostensituation, sowie der Storno- und Bestandsentwicklung der Versicherer sind hier zu finden.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 Millionen Euro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltet und über 8.000 persönliche Berater betreuen mehr als 700.000 Kunden. Die Bayerische sieht sich als Spezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen, vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.



