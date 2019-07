Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH: Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG). Der für Q2 und Q3/19 vom Vorstand noch im Mai diesen Jahres erwartete "dynamischere Auftragseingangsverlauf" habe sich nicht realisiert - im Gegenteil, das Q2/19 habe enttäuscht, was den Ordereingang betroffen habe; so der Kommentar in der jüngsten Studie von EQUI.TS GmbH. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...