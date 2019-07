Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH: Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...