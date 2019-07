Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orange SA von 17 auf 16,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mangels Überraschungspotenzial dürften die anstehenden Quartalszahlen kein allzu positiver Treiber für die Aktie des französischen Telekommunikationskonzerns werden, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings schätzt er Orange weiterhin als "sicheren Hafen", der weniger Risiken ausgesetzt sei als andere Unternehmen der Branche. Diese Qualitäten hält der Analyst für unterbewertet./niw/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-07-17/12:48

ISIN: FR0000133308