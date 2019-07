Nach dem kleinen Durchhänger vom Dienstag dürfte es zur Wochenmitte an den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Die Futures auf die großen US-Indizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index zwar im frühen Handel ein neues Rekordhoch markiert, das aber nur wenige Punkte über dem vorigen lag. Das Plus bröckelte bald, und der Index schloss mit einem kleinen Minus. Auch S&P-500 und Nasdaq verbuchten kleine Abgaben.

An Konjunkturdaten sind am Mittwoch die Baugenehmigungen und -beginne aus dem Monat Juni angekündigt. Ferner wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" veröffentlichen.

Ansonsten richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Bilanzsaison, die allmählich in Schwung kommt. Noch vor der Startglocke werden die Bank of America und der Pharmakonzern Abbott Laboratories Geschäftszahlen vorlegen. Nach Handelsschluss in den USA werden Netflix, Alcoa, Ebay und IBM ihre Quartalsausweise veröffentlichen.

Schon am Vorabend haben unter anderem die Fluggesellschaft United Airlines und der Eisenbahnkonzern CSX über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichtet. Während die Zahlen von United Airlines positiv überraschten, verfehlte CSX die Markterwartungen. United legen im vorbörslichen Handel um 0,4 Prozent zu, CSX fallen um 6 Prozent.

