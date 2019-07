Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 202 Euro belassen. Jüngste Daten des Dienstleisters LMC zur Automobilbranche seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognose für den Gewinn je Aktie im zweiten Quartal gesenkt. Wegen der günstigeren Aussichten für das Lkw-Geschäft aber rechnet er nun für das Gesamtjahr mit einem höheren Ertrag./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 17:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-17/12:50

ISIN: DE0007664039