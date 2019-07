Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland kann sich immer billiger finanzieren. Bei der Aufstockung der im August 2048 fälligen Bundesanleihe am Mittwoch ergab sich mit 0,30 Prozent die bisher niedrigste Rendite für diese Laufzeit. Das Interesse an der Auktion war allerdings gering. Dem Emissionsvolumen standen Gebote über nur 862 Millionen Euro gegenüber. Damit war die Auktion technisch unterzeichnet, was aber bei Bundeswertpapieren nicht ungewöhnlich ist.

Zugeteilt wurden Anleihen im Volumen von 807 Millionen Euro. Die übrigen 193 Millionen Euro des Emissionsvolumens wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 15. Mai dieses Jahres):

=== Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 862 Mio EUR Zuteilungsbetrag 807 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,8) Durchschnittsrend. 0,30% (0,53%) ===

